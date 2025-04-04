Altın zirveden döndü: 3 bin dolara inecek mi?

Altın fiyatları, ABD'nin yeni gümrük tarifeleri ile kırdığı rekorun ardından düşüşe geçti.



Ons altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması sonrası 3 bin 168 dolar ile rekor kırmıştı. Zirveden gelen satışların ardından ons altın, yüzde 2'ye yakın değer kaybıyla 3 bin 100 dolara geriledi. Sarı metal, bu yıl yüzde 20'ye yakın yükseldi.



Gram altın 3 bin 792 liradan, çeyrek altın 6 bin 58 liradan el değiştirdi.



Trump, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tüm ülkelere en az yüzde 10 karşılıklı gümrük vergisi uygulamasına başlayacaklarını açıkladı.



ABD, Çin'e yüzde 34, AB'ye yüzde 20, Japonya'ya ise yüzde 24 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. Ayrıca dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 ek vergi getirildi. Avrupa Birliği ve Çin ise ABD'ye misilleme yapılacağını duyurdu.



Altın, faiz indirimi beklentileri, merkez bankası alımları ve altın destekli yatırım fonlarına yönelik güçlü taleple desteklendi.



Yatırımcılar, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarına odaklandı. İstihdam verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına dair etkileri izlenecek.



Piyasaların ticaret risklerini nasıl fiyatlandıracağını öğrenmeye başladığına dikkat çeken analistler, ons altının 3 bin dolara kadar gerileyebileceğini ifade etti.

