Altın zirveye yakın seyretti | Gram altın kaç lira? 27 Eylül 2024 güncel altın kuru fiyatları

Ons altın, haftanın son işlem gününe tarihi zirvesine yakın seyretti.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen ay başlattığı faiz indirimi döngüsünün güçlü bir şekilde devam edeceğine ilişkin beklentiler arttı.



Ons altın, bugün yüzde 0,37 düşüşle 2.662 dolardan işlem gördü. Ons altın, dün 2.685 dolarla tarihi zirvesini görmüştü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, haftanın son işlem gününe 2.926 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.784 Türk Lirası seviyesinde el değişti.

FED'İN ENFLASYON GÖSTERGESİ AÇIKLANDI



Fed'in enflasyon göstergesi çekirdek tüketim harcamaları endeksi (PCE) beklentilerin altında geldi.



Çekirdek PCE, aylık bazda yüzde 0,1 artış gösterirken, yıllık yüzde 2,7'ye yükseldi. Verinin ardından Fed'den kasım ayında 50 baz puan faiz indirimi beklentileri güçlendi.



Dolar endeksinde kayıplar arttı. Endeks, yüzde 0,22 düşüşle 100,37 seviyesine indi.



PETROLDE KESKİN DÜŞÜŞ

Petrol fiyatlarındaki keskin düşüş ise küresel dezenflasyon açısından olumlu bir işaret olarak yorumlandı.

Brent petrol, bugün yüzde 0,52 düşüşle 71,23 dolardan fiyatlanırken, haftalık düşüş yüzde 5'e yaklaştı.

Fransa'da enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) hedef seviyelerinin altına işaret etti. Ülkede yıllık enflasyon eylülde 2021'den bu yana ilk kez yüzde 2'nin altına geriledi.



Euro Bölgesi’nde ekonomiye güven eylül ayında 0,4 puan gerileyerek 96,2’ye düştü. Bölgede tüketicilerin enflasyon beklentisi 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.