Altına güvenli liman desteği

Piyasalarda ticaret savaşlarının etkisi hissedilirken, altın fiyatları yatay seyretti.



ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik gümrük vergilerini iki katına çıkartarak yüzde 20'ye yükseltti. ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi yarın başlayacak.



Öte yandan Kanada, ABD'ye yüzde 25 ek vergi uygulayacağını duyurdu. Çin ise bazı ABD mallarına yüzde 15 vergi getirdiğini duyurdu.



Trump, ABD ürünlerine vergi uygulayan ülkelere yönelik karşılıklı tarifelerin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini de yineledi.



Ticaret savaşları korkusuyla altına yönelik güvenli liman talebi güçlü kaldı.



Ons altın, günün ilk işlemlerinde 2 bin 892 dolar civarında işlem gördü. Altının ons fiyatı, 24 Şubat'ta 2.950 doları aşarak rekor kırmıştı.



Gram altın, 3 bin 389 Türk Lirası'ndan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 5 bin 558 Türk Lirasından alıcı buldu.



Söz konusu gelişmeler, yükselen enflasyon ve yavaşlayan ekonomik büyüme belirtileri gösteren küresel ticaret savaşı korkularını yeniden alevlendirdi.



Öte yandan ABD fabrika faaliyetleri yavaşladı. Gümrük vergilerinin soğuyan bir ekonomiye darbe vurabileceğine yönelik endişeler arttı.



Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklandı.