Altına neler oluyor? Düşüşe geçti

Altın yatırımcısı rekora yakın seviyelerde atak beklemeye başladı. Altın fiyatları da ABD ekseninde hareket ediyor.



ABD’nin ek gümrük vergisini koz olarak öne sürmesi, ülkelere göre oran belirlemesi ve bunu tehdit olarak kullanması piyasaları karıştırıyor.



ABD ekonomisi de iyiye gitmiyor ve ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı bazı vergisel kararlar iç dinamikleri bozma eğilimi gösterdiği için dolar diğer para birimleri karşısında güç kaybediyor.

ABD ve AB arasındaki ek gümrük vergisi sorununun çözüme kavuşması beklentisi olsa da ne zaman olacağına dair net bir bilgi bulunmuyor ve bu da aAltın fiyatlarının karışık seyretmesine neden oluyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3344 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3305 dolar, en yüksek de 3349 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3305 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4186 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4135 lira, en yüksek de 4200 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4138 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4110 liradan alınırken 4172 liradan satılıyor.