Altına Trump dopingi: Rekor tazeledi

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergilerinin ardından rekor serisini sürdürdü.



Ons altın, Trump'ın açıklaması sonrası rekor seviyeyi 3 bin 168 dolara taşıdı. Böylece sarı metaldeki yükseliş yıl başından bu yana yüzde 20'yi aştı.



Zirveden gelen satışların ardından altının ons fiyatı, 3 bin 140 dolar civarında dengelendi.



Gram altın, 3 bin 821 liradan el değiştirdi. Çeyrek altın ise 6 bin 283 liradan alıcı buldu.



TRUMP'TAN TÜM ÜLKELERE EK VERGİ



Trump, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tüm ülkelere en az yüzde 10 karşılıklı gümrük vergisi uygulamasına başlayacaklarını açıkladı.



ABD, Çin'e yüzde 34, AB'ye yüzde 20, Japonya'ya ise yüzde 24 gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 vergi getirilecek.



Trump'ın açıklamasının ardından yatırımcılarda riskten kaçış eğilimi öne çıktı ve güvenli liman varlıklara talep arttı.

