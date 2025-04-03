Altına Trump dopingi: Rekor tazeledi
Altın, Trump'ın yeni gümrük vergilerinin ardından rekor kırdı. Ons altın, zirveyi 3 bin 168 dolara taşıdı.
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni vergilerinin ardından rekor serisini sürdürdü.
Ons altın, Trump'ın açıklaması sonrası rekor seviyeyi 3 bin 168 dolara taşıdı. Böylece sarı metaldeki yükseliş yıl başından bu yana yüzde 20'yi aştı.
Zirveden gelen satışların ardından altının ons fiyatı, 3 bin 140 dolar civarında dengelendi.
Gram altın, 3 bin 821 liradan el değiştirdi. Çeyrek altın ise 6 bin 283 liradan alıcı buldu.
TRUMP'TAN TÜM ÜLKELERE EK VERGİ
Trump, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tüm ülkelere en az yüzde 10 karşılıklı gümrük vergisi uygulamasına başlayacaklarını açıkladı.
ABD, Çin'e yüzde 34, AB'ye yüzde 20, Japonya'ya ise yüzde 24 gümrük vergisi uygulayacak. Ayrıca dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 vergi getirilecek.
Trump'ın açıklamasının ardından yatırımcılarda riskten kaçış eğilimi öne çıktı ve güvenli liman varlıklara talep arttı.
GÖZLER İSTİHDAM VERİLERİNDE
Ayrıca altın, faiz indirimi beklentileri, merkez bankası alımları ve altın destekli yatırım fonlarına yönelik güçlü taleple desteklendi.
Diğer taraftan ABD istihdam ve imalat verileri zayıf bir performansa işaret etti. Ülkede açık iş sayısı, şubatta 7 milyon 568 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. İmalat aktivitesi, 2 ay üst üste yükselişin ardından mart ayında daraldı.
Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarına kilitlendi. İstihdam verilerinden Fed'in para politikasına dair etkileri izlenecek.
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