Altın , ons başına 3 bin 800 doların altına gerileyerek bir yıldan fazla süredir en düşük seviyelerine indi. Bu düşüşte, ABD dolarının, Fed'in faiz artırımlarının daha hızlı gerçekleşeceğine dair artan beklentilerle güçlenmeye devam etmesi etkili oldu.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyonu kontrol altına almak için birkaç faiz artırımının gerekli olabileceğini belirtti. Bu arada, New York Fed Başkanı John Williams da kalıcı enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla sıkılaştırmayı destekledi, ancak daha agresif bir faiz artırımı yoluna ilişkin beklentilere karşı uyardı.

Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına yaklaşık yüzde 96 olasılık atfederken, daha büyük bir 50 baz puanlık artırım olasılığı yaklaşık yüzde 4 civarında.

Yatırımcılar şimdi dikkatlerini, Fed'in para politikası görünümüne ilişkin ek rehberlik için Çarşamba günkü FOMC toplantı tutanaklarına çeviriyor.

Yüksek faiz oranları, altın gibi getiri sağlamayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırarak yatırımcılar için cazibesini azaltır.

ONS ALTIN

Ons altın güne 3 bin 847 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 781 dolar, en yüksek de 3 bin 858 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 781 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 236 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 132 lira, en yüksek de 6 bin 255 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 133 liradan alıcı buluyor.