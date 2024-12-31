Altında 14 yılın en iyi performansı | Gram altın kaç lira? 31 Aralık 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları 2024 yılının son işlem gününe yatay başladı.



Ons altın, bugün 2 bin 606 dolar seviyesinde işlem gördü.



Gram altın, 2 bin 962 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 820 liradan fiyatlandı.



ABD'de başkan seçilen Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başlayacak. Yatırımcılar, Trump'ın izleyeceği politikaların olası enflasyonist etkilerini yakından takip edecek.



Ayrıca yeni yılda yine ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına dair yol haritası önemli başlıklardan biri olacak.



Ayrıca jeopolitik gelişmeler de altın yatırımcılarının yakın takibinde... Bu noktada Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail-İran ve İsrail-Hamas gerilimleri ile Suriye'deki gelişmeler izlenecek.



Yıl içerisinde 2 bin 790 dolara kadar yükselen ons altın, kapanışı 2 bin 605 dolar civarında yapmaya hazırlanıyor.



2024 yılında yatırımcılarına yüzde 27'lik keskin bir kazanç sağlayan altının 2010'dan bu yana en iyi yıllık performansını kaydetmesi bekleniyor.