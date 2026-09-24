Altında 4 bin 300 dolar barajı yıkıldı. İşte ibreyi aşağı çeviren neden

Altın , önceki seansta sert düşüş yaşadıktan sonra bugün ons başına 4.300 doların altında kaldı. Bu düşüşte doların güçlenmesi ve Hazine tahvil getirilerinin yükselmesi etkili oldu. Bu hareketler, beklenenden daha güçlü gelen ABD özel sektör verilerinin enflasyon endişelerini artırması ve Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentileri güçlendirmesiyle aynı zamana denk geldi.

Birçok Fed yetkilisi de geçen haftaki faiz artırımına desteklerini yineleyerek, sürekli enflasyon riskleri konusunda uyarılarda bulundu. Piyasalar şu anda Ekim ayında bir Fed faiz artırımı olasılığını yüzde 70 civarında fiyatlıyor; bu oran bir gün önce yüzde 55'ti.

Aynı zamanda, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın sert duruşunu koruyarak, yaptırımlar ve ABD ablukası devam ettiği sürece Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişe izin vermeyeceğini söylemesiyle petrol fiyatları toparlandı. Yüksek petrol fiyatları enflasyon baskısını artırarak, daha şahin bir faiz oranı görünümüne ilişkin beklentileri güçlendiriyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 290 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 273 dolar, en yüksek de 4 bin 303 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 289 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 730 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 713 lira, en yüksek de 6 bin 759 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 737 liradan alıcı buluyor.