Altında ABD verisi sıçraması

Bir süredir durgun olan ya da dalgalı seyir izleyip gerileme gösteren altın fiyatları ABD ADP tarım dışı istihdam verisiyle hareketlendi.



Piyasaların önemli olarak kabul ettiği ABD ADP tarım dışı istihdam değişimi verileri açıklandı. -33 bin açıklanan veride beklentiler 110 bin olmasıydı.



Veride korelasyon bozulmaya başlasa da CUma günü açıklanacak arım dışı istihdam rakamlarının öncü göstergesi olarak kabul ediliyor.



Ons altın fiyatları bu gelişmenin etkisiyle yüzde 0.30 oranında yükseldi ve 3349 dolara kadar yükseldi.



Gram altın ise 3349 liraya kadar yükseldi, şu sıralar 3348 liradan işlem görüyor.



CITI BÜYÜK DÜŞÜŞ BEKLİYOR



Citi, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin azalması ve küresel büyüme görünümünün iyileşmesi nedeniyle fiyatların ılımlı seyretmesiyle birlikte altın fiyatının üçüncü çeyrekte ons başına 3100 ila 3500 dolar civarında konsolide olmasını beklediğini belirtti.



Citi notunda, "Fiyat konsolidasyonunun devam etmesini bekliyoruz... Ve altın piyasasındaki açığın çok yakında zirve yapacağı için Nisan ayı sonlarında 3 bin 500 dolar/ons seviyesini görmüş olabileceğimiz görüşümüzü vurguluyoruz" dedi.



Banka, Haziran ortasındaki üçüncü çeyrek görünümünde 0-3 aylık fiyat hedefini ons başına 3 bin 500 dolardan 3 bin 300 dolara düşürdüğünden bu yana altın fiyatlarının ons başına 100 doların üzerinde düştüğünü ve metalin şu anda revize edilen hedefin hemen altında işlem gördüğünü ekledi.



Banka, altın piyasasındaki açığın üçüncü çeyrekte zirve yapmasını bekliyor. Daha sonra ise yatırım talebinin azalması nedeniyle piyasanın temelde zayıflaması bekleniyor.



Citi, altın fiyatlarının 2026'nın ikinci yarısına kadar ons başına 2 bin 500 ila 2 bin 700 dolara düşmesini bekliyor ve "Altın üreticilerinin mevcut seviyelerden aşağı yönlü fiyatlara karşı sigorta yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyor" dedi.