Altında barış umudu kısa sürdü

Altın , dün yüzde 1'den fazla yükseldikten sonra, ABD ve İran arasında yakın zamanda varılacak bir barış anlaşmasının enflasyon baskılarını hafifletebileceği ve faiz artırımı endişelerini azaltabileceği yönündeki artan iyimserliğin desteğiyle ons başına 4 bin 500 doların üzerinde kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran ile müzakerelerin son aşamasında olduğunu söyleyerek, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın yakında yeniden açılabileceği beklentilerini artırdı. Yeniden canlanacak nakliye akışı beklentisi, petrol fiyatlarında keskin bir düşüşe neden olarak enflasyon korkularını hafifletti ve merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırması gerekeceği beklentilerini düşürdü.

Aynı zamanda, Fed'in son politika toplantısının tutanakları, yetkililerin çoğunun, enflasyon Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalırsa bu yıl faiz artırımının hala haklı görülebileceğine inandığını gösterdi.

Yatırımcılar, merkez bankasının faizleri Aralık ayına kadar artırıp artırmayacağı veya yıl sonuna kadar borçlanma maliyetlerini değiştirmeden bırakıp bırakmayacağı konusunda bölünmüş durumda.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 547 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 527 dolar, en yüksek de 4 bin 570 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 535 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 660 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 637 lira, en yüksek de 6 bin 702 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 652 liradan alıcı buluyor.