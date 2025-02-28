Altında büyük kayıp hazırlığı

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamasıyla sarsıldı.



Başkan Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergilerinin 4 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.



Trump, ayrıca Çin'e 4 Mart'tan itibaren ek olarak yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.



Ticaret savaşı endişeleriyle dolar güçlendi, altın geriledi. Ons altın, yüzde 0,45 düşüşle 2 bin 865 dolar civarında işlem gördü.



Art arda sekiz haftadır yükselen altın, haftanın başından bu yana yüzde 2,5 geriledi.



Gram altın, 3 bin 365 liradan el değiştirdi. Çeyrek altın 5 bin 489 liradan fiyatlandı.



Yatırımcılar, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ve günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini izleyecek.



ABD'de son zamanlarda açıklanan zayıf ekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl en az iki kez faiz indirimine gideceği fiyatlanmaya başladı. Faiz indirimlerinden ilkinin haziranda gerçekleşeceği öngörülüyor.