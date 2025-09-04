Altında büyük tahmin... Gram 7 bin liraya mı yaklaşacak?

Goldman Sachs, Federal Rezerv'in itibarının zedelenmesi ve yatırımcıların ellerindeki varlıkların sadece küçük bir kısmını Hazine tahvillerinden külçe altınlara kaydırması durumunda altının ons başına yaklaşık 5 bin dolara yükselebileceğini söyledi.



Samantha Dart da dahil olmak üzere analistler bir notta, "Fed bağımsızlığının zarar gördüğü bir senaryo, muhtemelen daha yüksek enflasyona, hisse senedi ve uzun vadeli tahvil fiyatlarının düşmesine ve doların rezerv para statüsünün aşınmasına yol açacaktır. Buna karşılık, altın kurumsal güvene dayanmayan bir değer deposudur." dedi.



TAHMİNİ NELER DESTEKLEYECEK?



Goldman'ın notunda metal için olası sonuçlar yelpazesi özetlendi. 2026 ortasına kadar ons başına 4 bin dolara kadar bir artışın temel tahmini, 4 bin 500 dolarlık bir kuyruk riski senaryosu ve özel sektöre ait ABD Hazine piyasasının sadece yüzde 1'inin altına akması durumunda yaklaşık 5 bin dolarlık bir tahmin.



Külçe altın, bu yıl en güçlü performans gösteren başlıca emtialardan biri oldu ve bu haftanın başlarında üçte birden fazla değer kazanarak rekor kırdı. Bu yükseliş, merkez bankalarının birikimleri ve Fed'in yakında ABD faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair bahislerle desteklendi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed üzerinde daha fazla kontrol sağlama yönündeki hamleleri ve Vali Lisa Cook'u görevden alma çabaları da son dönemde ek destek sağladı.



Analistler, "Özel sektöre ait ABD Hazine tahvil piyasasının yüzde 1'inin altına yönelmesi durumunda, diğer her şeyin sabit kaldığı varsayıldığında, altın fiyatının ons başına yaklaşık 5 bin dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz. Sonuç olarak, altın, emtia alanında en yüksek güvenirliliğe sahip uzun vadeli tavsiyemiz olmaya devam ediyor." dedi.



GRAM ALTIN NE OLUR?



Ons altının 5 bin dolara yükselmesi durumunda kurun da 41.15 seviyelerinde sabit kaldığı bir ortamda gram altının fiyat 6 bin 600 lira seviyelerine yükselebilir.