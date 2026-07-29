Altında çatışma düşüşü
29.07.2026 07:45
Altın fiyatları gerilimden etkileniyor.
Altın, petrol fiyatlarının toparlanmasıyla düşüş trendini sürdürüyor.
Altın, Ortadoğu'daki çatışmaların yeniden alevlenmesi ve jeopolitik gerilimlerin canlanmasının ardından petrol fiyatlarının toparlanmasıyla bir önceki seansın düşüşünü koruyarak ons başına 4 bin 20 dolar civarında işlem gördü.
Bu durum, yatırımcıların enflasyon baskıları ve faiz oranı görünümüne odaklanmasını sağladı. ABD ordusu, Ortadoğu'da konuşlanmış ABD birliklerini hedef alan sürpriz bir İran saldırısını başarıyla engellediğini açıkladı.
Yatırımcılar ayrıca, faiz oranlarını değiştirmemesi beklenen Fed'in politika kararını da bekliyordu.
Bununla birlikte, piyasalar, ABD Başkanı Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarını düşürme çağrılarına rağmen, politika açıklamasına bu kadar yakın bir dönemde alışılmadık derecede yüksek bir belirsizlik seviyesini yansıtarak, faiz artırımı olasılığını yaklaşık üçte bir olarak fiyatlandırmaya devam ediyor. Yatırımcılar ayrıca Eylül ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 80 olarak değerlendiriyor ve bu da borçlanma maliyetlerinin yüksek kalabileceği beklentilerini güçlendiriyor.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 28 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 10 dolar, en yüksek de 4 bin 37 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 25 dolar seviyesinden işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 136 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 111 lira, en yüksek de 6 bin 152 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 130 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
|Sembol
|Satış
|Değişim
|Saat
|6.136,08
|- 0.01%
|07:47
|4.026,79
|- 0.05%
|07:47
|40.887,97
|- 0.94%
|17:02
|9.930,13
|- 0.04%
|07:47
|19.860,27
|- 0.04%
|07:47
|39.659,23
|- 0.04%
|07:47
|42.125,15
|- 0.94%
|17:02
14 Ayar Altın TL/Gr
|3.539,95
|- 0.00%
|07:47
18 Ayar Altın TL/Gr
|4.536,05
|- 0.00%
|07:47
|40.823,89
|0.00%
|07:47
Has Altın
|6.105,60
|- 0.01%
|07:47