Altında çifte rekor

Altın fiyatları, bu hafta merkez bankasının borçlanma oranlarını düşürmesinin beklendiği Federal Reserve para politikası toplantısı öncesinde, zayıflayan doların desteğiyle bugün rekor bir zirveye yükseldi.



Ons altın 3689 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise 4900 doları gördü.



Capital.com analisti Kyle Rodda, "Piyasa faiz indirimlerini satın alıyor, bu FOMC kararına doğru ilerliyoruz. Altın için kısa ve orta vadede görünüm güçlü kalmaya devam ediyor. Faiz eğrisinde çok fazla düşük faiz yanlısı tutum var ve Fed bu durumu rehberliği ve tahminleriyle desteklemezse, altın fiyatları bir hızlı düşüşle karşılaşabilir. Ancak Fed, piyasa fiyatlamasını desteklerse, bu 3.700 doların üzerine çıkması için bir katalizör olabilir" dedi.



Daha düşük faiz oranları, getiri sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini azaltırken, dolar üzerinde baskı oluşturarak, altını diğer para birimlerini tutan yatırımcılar için daha ucuz hale getiriyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3680 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3674 dolar, en yüksek de 3689 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3682 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4885 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4881 lira, en yüksek de 4900 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4891 liradan alıcı buluyor.

