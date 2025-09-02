Altında çifte rekor

Ons altın Asya'daki erken işlemlerde yüzde 0,9'luk bir artışla ons başına 3.508 dolara yükselerek rekor kırdı. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,49 artışla 3495 dolardan işlem görüyor.



2025'İN EN İYİ EMTİASI



Altın yılbaşından bu yana yüzde 33'ün üzerinde artış göstererek 2025 yılında en iyi performans gösteren emtialardan biri oldu. Son 1 aydaki artış yüzde 6'yı geçti.



Yükseliş, artan siyasi ve ekonomik belirsizliğin yanı sıra Fed'in faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentilerin artmasından ve zayıflayan ABD dolarından beslendi. Fed Başkanı Jerome Powell kısa bir süre önce politika gevşemesine açık olduklarının sinyalini verdi ve Cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporunun daha fazla işgücü piyasası zayıflığı göstermesi ve faiz indirimi için durumu güçlendirmesi bekleniyor.



Trump'ın küresel ticaret savaşının devam eden yansımaları ve Fed'e yönelik sert eleştirileri piyasaları da sarstı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin endişeleri artıran söylemler, yatırımcı güvenini sarsıyor ve altının ırmanışına yeni bir ivme kazandırıyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3475 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3474 dolar, en yüksek de 3508 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3494 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4594 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4594 lira, en yüksek de 4641 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4623 liradan alıcı buluyor.