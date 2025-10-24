Altında dokuz hafta sonra bir ilk

Altın fiyatları geriledi ve güçlü bir doların baskısıyla ve piyasa katılımcılarının günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak önemli ABD enflasyon raporu öncesinde pozisyonlarını kapatmalarıyla 10 haftadaki ilk haftalık düşüşünü kaydetme yolunda ilerliyor.



Aralık teslimatı için ABD altın vadeli işlemleri ise %0,3 düşüşle ons başına 4.133,40 dolara geriledi.



Dolar endeksi (DXY), üst üste üçüncü seansta değer kazanarak, altın tutan diğer para birimi sahipleri için altını daha pahalı hale getirdi.



KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "ABD ve Çin liderleri arasındaki bir görüşme, ticaret gerilimlerini azaltma şansı sunuyor, bu da dolara yardımcı oluyor ve altın için güvenli liman talebinin bir kısmını geri çekiyor" dedi.



Waterer, "Altın açısından bakıldığında, ılımlı bir ABD TÜFE verisi memnuniyetle karşılanacaktır, zira bu, Fed'i yıl sonundan önce iki kez faiz indirme yolunda tutacaktır. Ancak enflasyonda herhangi bir yukarı yönlü sürpriz, muhtemelen doların daha fazla güç kazanmasına neden olacak ve bu da altının aleyhine olabilir." dedi.



Altın, faiz oranları düşük olduğunda değer kazanma eğiliminde, çünkü bu, getiri sağlamayan külçe altını tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 4129 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4102 dolar, en yüksek de 4144 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4112 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 5579 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5540 lira, en yüksek de 5604 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5561 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 5925 liradan, çeyrek altın 9664 liradan, yarım altın 19 bin 317 liradan, tam altın ise 38 bin 478 liradan satılıyor.

