Altında düşüş sürer mi? Yüzde 1,5 kayıpla başladı

Rekor üzerine rekor kırdıktan sonra hafta sonuna düşüşle giren altın değer kaybetmeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda 5 bin 600 dolara indikten sonra 4 bin 890 dolara gerileyen spot altının ons fiyatı haftaya yüzde 1.5 kayıpla başladı ve 4 bin 793 doları gördü. Gram altın ise sabah saatlerinde 6 bin 594 liradan işlem gördü.