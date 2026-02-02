Altında düşüş sürer mi? Yüzde 1,5 kayıpla başladı
02.02.2026 07:03
Rekor üzerine rekor kırdıktan sonra hafta sonuna düşüşle giren altın değer kaybetmeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda 5 bin 600 dolara indikten sonra 4 bin 890 dolara gerileyen spot altının ons fiyatı haftaya yüzde 1.5 kayıpla başladı ve 4 bin 793 doları gördü. Gram altın ise sabah saatlerinde 6 bin 594 liradan işlem gördü.
Geçen hafta çok sert yükselen altının, doların değer kazanmasıyla girdiği sert düşüş eğilimi sürüyor.
Uluslararası piyasalarda perşembe günü 5 bin 594 dolar ile rekor kıran spot altın haftaya yüzde 1.5 düşüşle ons başına 4 bin 793 dolara gerileyerek başladı.
GRAM ALTIN
Gram altın ise saat 06:30 itibarıyla 6 bin 547 liradan işlem görüyor.
GÜMÜŞTE TOPARLANMA EĞİLİMİ
Hafta içindeki artışlardan sonra yüzde 30'dan fazla kayıp yaşayan gümüş ise bir miktar toparlandı. Spot gümüş pazartesi yüzde 1.6 artarak ons başına 85.98 dolara çıktı.