Altında düşüş sürüyor

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizlikten nasibini aldı. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3 bin 21 dolar civarına geriledi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşı, küresel ekonomiyi resesyona itebileceği korkusuyla piyasalarda keskin bir düşüşe neden oldu.



Trump'ın yüzde 10'luk gümrük vergisi yürürlüğe girerken, birçok ülke için daha da yüksek tarifelerin bu hafta içinde uygulanması bekleniyor.



Yatırımcıların vergilerin etkilerini kabullenmesi gerekeceğini vurgulayan Trump, gümrük vergisi kararından geri adım atmadı.



Diğer taraftan yatırımcılar resesyon tehlikesinin arttığını, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) mayıstan itibaren hızlı faiz indirimine gideceğini fiyatladı.



Piyasalarda ABD'de bu yıl 25 baz puan büyüklüğünde beş tane faiz indirimi konuşulmaya başlandı.



Fed Başkanı Jerome Powell, cuma günü Fed'in faizleri düşürmek içn acele etmeyeceğini açıkladı. Powell, gümrük vergilerinin beklenilenden daha büyük olduğunu ve bu nedenle enflasyonda meydana gelecek artışın tahminlerden yüksek olacağını ifade etti.



Ayrıca piyasalarda haftanın en kritik verisi ABD enflasyonu olacak. Mart ayı enflasyon rakamları 10 Mart Çarşamba günü açıklanacak. Ülkede enflasyon şubat ayında yüzde 3'ten yüzde 2,8'e gerileyecek.



GRAM ALTIN KAÇ LİRA?



Gram altın 3 bin 700 lira bandında işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6 bin liradan alıcı buluyor.

