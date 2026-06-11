Altında düşüş sürüyor

11.06.2026 06:03

Altında düşüş sürüyor
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Altın fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilimle paralel düşmeye devam ediyor.

ABD helikopterinin düşürülmesinin ardından İran'a yönelik yeni saldırıların başlatılması ve son olarak gece Hürmüz Boğazı çevresi bölgelerle İran adalarının bombalanması, petrol fiyatlarının yükselmesine ve enflasyon endişelerini artırmasıyla altında düşüşe neden oluyor.

ONS ALTIN

 

Dün gün içinde en düşük 4 bin 172 dolar, en yüksek de 4 bin 257 dolar seviyesinde işlem gören ons altın fiyatı, şu saatlerde 4.062 dolara kadar düştü. 

 

GRAM ALTIN

 

Ocak ayında 8 bin lira olan gram altın piyasada 6 bin 030 liraya kadar gerilemiş durumda. 

Altın Türü

SembolSatışDeğişimSaat
Gram Altın
6.034,11- 0.07%06:47
Ons Altın
4.066,73- 0.12%06:47
Cumhuriyet Altını
41.821,28- 3.21%17:01
Çeyrek Altın
9.778,32- 0.12%06:47
Yarım Altın
19.564,27- 0.08%06:47
Tam Altın
39.068,16- 0.08%06:47
Reşat Altını
43.086,70- 3.21%17:02
14 Ayar Altın TL/Gr
3.533,26+ 0.01%06:47
18 Ayar Altın TL/Gr
4.527,48+ 0.01%06:47
Ata Altın
40.746,22+ 0.01%06:47
Has Altın
6.004,39- 0.06%06:47