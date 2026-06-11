Altında düşüş sürüyor

ABD helikopterinin düşürülmesinin ardından İran'a yönelik yeni saldırıların başlatılması ve son olarak gece Hürmüz Boğazı çevresi bölgelerle İran adalarının bombalanması, petrol fiyatlarının yükselmesine ve enflasyon endişelerini artırmasıyla altında düşüşe neden oluyor.



ONS ALTIN

Dün gün içinde en düşük 4 bin 172 dolar, en yüksek de 4 bin 257 dolar seviyesinde işlem gören ons altın fiyatı , şu saatlerde 4.062 dolara kadar düştü.

GRAM ALTIN

Ocak ayında 8 bin lira olan gram altın piyasada 6 bin 030 liraya kadar gerilemiş durumda.