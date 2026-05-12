Altında enflasyon korkusu

Altın , ons başına 4 bin 700 dolara doğru gerileyerek, Ortadoğu'daki artan belirsizlik ve Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli kapanmasının petrol fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon riskini gündemde tutmasıyla seansın başlarındaki kazanımlarını tersine çevirdi.

Altın ayrıca, toparlanan dolardan da baskı gördü. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın son barış teklifini reddettikten sonra ABD-İran ateşkesinin "büyük bir yaşam desteğinde" olduğunu söyleyerek, kritik nakliye yolunun uzun bir süre fiilen kapalı kalabileceği endişelerini artırdı. Haberlere göre, Trump'ın askeri operasyonların potansiyel olarak yeniden başlatılmasını değerlendirmek ve Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilere eşlik etme planlarını yeniden gözden geçirmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle görüşmesi bekleniyor.

Aynı zamanda, yatırımcılar İran çatışmasının fiyat baskılarını nasıl etkilediğine dair ipuçları için en son ABD tüketici enflasyon verilerini bekliyordu.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 740 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 711 dolar, en yüksek de 4 bin 773 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 718 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 905 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 875 lira, en yüksek de 6 bin 966 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 886 liradan alıcı buluyor.