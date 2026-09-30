Altında Eylül bilançosu netleşti: Aylık kayıp yüzde 6'ya dayandı

Altın , önceki seansta toparlandıktan sonra bugün ons başına 4 bin 200 dolara yakın işlem gördü. Düşen petrol fiyatları, yüksek Hazine tahvil getirilerinin devam eden baskısına rağmen bir miktar destek sağladı. Ortadoğu'dan gelen enerji akışında iyileşme işaretleri ve ABD'de acil durum rezervlerinin bir başka büyük miktarda serbest bırakılmasının ardından petrol fiyatları keskin bir düşüş gösterdi.

Bu arada, değerli metaller yükselen Hazine tahvil getirilerinin baskısı altında kalmaya devam ediyor; 30 yıllık ABD tahvil getirisi yüzde 5,62'ye kadar yükselerek Haziran 2002'den bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı.

Enerji kaynaklı enflasyonun devam etmesiyle ilgili endişeler ve Fed yetkililerinin şahin açıklamaları, getirilerin yükselmesine yardımcı oldu. New York Fed Başkanı John Williams dün, Ortadoğu çatışmasının ve yapay zekanın genişlemesinin yüksek enflasyonun temel itici güçleri olmaya devam ettiğini belirterek, "bu yılın sonlarında" bir faiz artırımının daha uygun olabileceğini söyledi. Altının Eylül ayında yaklaşık yüzde 6 oranında düşmesi bekleniyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 184 dolardan güne başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 167 dolar, en yüksek de 4 bin 187 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 178 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 586 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 568 lira, en yüksek de 6 bin 599 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 588 liradan alıcı buluyor.