Altında faiz korkusu, fiyatlar geriledi

Altın, ons başına 4 bin 700 doların altına gerileyerek, ABD enflasyonundaki artışın Federal Rezerv'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği veya hatta artırabileceği beklentilerini güçlendirmesiyle art arda üçüncü seansında düşüş yaşadı.

Çarşamba günü açıklanan veriler, ABD toptan enflasyonunun Nisan ayında İran savaşıyla bağlantılı olarak artan ticaret ve enerji maliyetleri nedeniyle 2022'den bu yana en hızlı seviyesine ulaştığını gösterdi.

Bu rapor, tüketici enflasyonunun geçen ay yüzde 3,8'e yükseldiğini ve Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi kaydettiğini gösteren Salı günkü verilerin ardından geldi.

Yatırımcılar artık bu yıl Fed 'in faiz indirimini tamamen dışladılar ve yıl sonundan önce bir faiz artırımının daha olası olduğunu giderek daha fazla bekliyorlar.

Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları getiri sağlamayan bu varlık üzerinde baskı oluşturma eğilimi gösteriyor. Bu arada, piyasalar ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini, kırılgan ticaret ateşkesinde ilerleme işaretleri ve İran çatışmasıyla ilgili gelişmeler açısından yakından izliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 693 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 668 dolar, en yüksek de 4 bin 706 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 698 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 846 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 819 lira, en yüksek de 6 bin 875 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 870 liradan alıcı buluyor.