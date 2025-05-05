Altında Fed beklentisi

Altın, yatırımcıların bu hafta Fed'in faiz kararı öncesinde küresel ticaret ve ABD ekonomisi için belirsiz bir görünümü değerlendirmesiyle, bu yılki ilk arka arkaya haftalık kaybının ardından yükseldi.



Külçe altın geçen hafta %2,4 düştükten sonra ons başına 3.260 doların üzerinde işlem gördü.



ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta şaşırtıcı derecede güçlü istihdam verilerinin faiz oranlarını düşürmemek için bir neden olmadığını söyleyerek Başkan Jerome Powell üzerindeki baskıyı artırmasına rağmen, Fed'in Salı ve Çarşamba günü yapacağı toplantılarda faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.



Altın bu yıl neredeyse dörtte bir oranında yükseldi ve Nisan ayında ons başına 3.500 doların üzerine çıkarak rekor kırdıktan sonra son birkaç hafta içinde bir miktar değer kaybetti. Bu yükselişte Trump'ın son derece yıkıcı ticaret ve jeopolitik politikalarının yanı sıra Çin'deki spekülatif talep ve küresel merkez bankalarının alımları etkili oldu.



Spot altın Singapur'da sabah 9:25 itibariyle %0,8 artışla ons başına 3.264,72 dolar oldu. Bloomberg Dolar Spot Endeksi %0,3 düşüş gösterdi. Gümüş yükselirken, platin ve paladyum sabit kaldı.



Yatırımcılar ayrıca, Pazar günü geç saatlerde Çinli mevkidaşıyla bu hafta görüşmeyi planlamadığını söyleyen Trump'ın ticaretle ilgili son yorumlarını da değerlendiriyordu. Günün erken saatlerinde NBC'de yayınlanan yorumlarında Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini bir noktada düşürmeye istekli olduğunu, çünkü şu anda vergilerin o kadar yüksek olduğunu ve dünyanın en büyük iki ekonomisinin esasen ticaret yapmayı bıraktığını söyledi.