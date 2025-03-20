Altında Fed yükselişi: Rekor serisi sürüyor

Altın, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası rekor kırdı.



Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Karar 1'e karşı 11 oyla alındı.



Altın fiyatlarının yükselişinde ABD faiz indirimi beklentileri ile artan güvenli liman talebi etkili oldu.



Güne yükselişle başlayan ons altın, 3 bin 64 dolar ile rekor kırdıktan sonra 3 bin 50 dolar civarında dengelendi.



Ekonomik belirsizliğin arttığına dikkat çeken Fed'in bu yıl faiz oranlarını 50 baz puan düşürmesi bekleniyor.



İsrail'in Gazze'de yönelik kara saldırılarına yeniden başlaması, jeopolitik gerilimi tırmandırdı. ABD ise Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürdü.



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenski Oval Ofis'teki tartışmadan sonra ilk kez görüştü. ABD Başkanı Trump görüşmeyle ilgili "Çok iyi bir telefon görüşmesini yeni tamamladım." ifadesini kullandı.



Ayrıca ABD'nin yeni gümrük vergileri nisan ayında yürürlüğe girecek. Trump'ın tarife politikasının enflasyonist etkilerine yönelik endişeler artıyor.



GRAM ALTIN KAÇ LİRA?



Altının gram ve çeyrek tarafında da yükseliş yaşanıyor.



Gram altın, ons altın ve Dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle dün 4 bin lirayı görmüştü.



Bu seviyeden gelen satışların ardından 3 bin 700 liranın altına gerileyen gram altın, bugün 3 bin 722 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6 bin 75 liradan alıcı buluyor.

