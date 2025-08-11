Altında fiyatlar karıştı... ABD'den netlik bekleniyor, yatırımcılar beklemede

ABD'nin geçen hafta 100 ons ve bir kilogram külçe altının gümrük vergisine tabi olacağına dair resmi kararıyla piyasaları şaşkına çevirmesinin ardından, yatırımcılar Beyaz Saray'ın gümrük vergisi politikasıyla ilgili açıklamasını beklerken New York'ta altın vadeli işlemleri istikrar kazandı.



ABD ve Londra'daki ticaret merkezleri arasındaki fiyat farkı, ilk vergi şokuna tepki olarak daha önce 100 doların üzerine çıktıktan sonra ons başına 60 doların altına düştü.



Washington'ın politikası, dünya çapındaki külçe altın akışı ve potansiyel olarak ABD vadeli işlem sözleşmelerinin sorunsuz işleyişi üzerinde kapsamlı etkilere sahip. Yönetim, kıymetli metali Nisan ayında vergilerden muaf tutmuştu ve yatırımcılar, uzun vadeli bir netlik sağlanana kadar kıymetli metal piyasalarının gergin kalacağını söylüyor.



SEKTÖRÜ KARIŞTIRAN AÇIKLAMA



Dünya Altın Konseyi Kuzey Amerika Kıdemli Piyasa Stratejisti Joseph Cavatoni, LinkedIn'de paylaştığı bir gönderide, "Sektör bu olası açıklamayı beklerken, altın piyasalarının çeşitli segmentlerinin düzenli bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Durumu izlemeye devam edecek ve bilgiler netleştikçe araştırmalarımızı ve içgörülerimizi güncelleyeceğiz." dedi.



Değerli metal bu yıl yaklaşık yüzde 30 değer kazandı, ancak bu kazanımların büyük kısmı jeopolitik ve ticari gerilimlerin piyasayı sarsmasıyla ilk dört ayda gerçekleşti.



ENFLASYON RAKAMLARI FAİZİN YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK



Yatırımcılar, Federal Rezerv'in (FED) önümüzdeki aylarda faiz oranlarına nasıl yaklaşacağına dair ipuçları için Salı günü açıklanacak ABD enflasyon rakamlarına bakacak. Ekonomistler, dalgalı gıda ve enerji hariç tüketici fiyatlarının Temmuz ayında yüzde 0,3 artmasını bekliyor. Bu artış, bir önceki ayki yüzde 0,2'lik artışın da hızlanmasını sağlıyor.



Merkez bankası, soğuyan istihdam piyasası ve hâlâ yüksek seyreden enflasyon risklerini dengelemek amacıyla, ABD Başkanı Donald Trump'ın para politikasını gevşetme yönündeki baskılarına direniyor. Daha düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altın için olumlu bir gelişme.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3400 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3367 dolar, en yüksek de 3403 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3379 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4449 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4412 lira, en yüksek de 4457 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4424 liradan alıcı buluyor.