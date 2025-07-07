Altında gerilim azaldı, düşüş başladı

ABD ekonomisine ilişkin merakla beklenen tarım dışı istihdam verisi altın fiyatları üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor. Tarım dışı istihdamın güçlü gelmesi ve Fed'in faiz indirimi için elini güçlendirmesi altın üzerinde baskıyı artırıyor.



Uzmanlar Fed'den Eylül ayında faiz indirimi bekliyor.



Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına ilişkin ülkelerle müzakerelerin sonuçlanmasına müteakip tarifelerin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini duyurması da altındaki tansiyonu düşürdü.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3339 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3300 dolar, en yüksek de 3342 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar yüzde 1 oranında düşüşle 3302 dolar seviyelerinde işlem görüyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4278 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4234 lira, en yüksek de 4290 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar yüzde 1'e yakın kayıpla 4245 liradan alıcı buluyor.