Altında güvenli liman desteği sürüyor

Altında küresel ticaret savaşları korkusuyla güvenli liman talebi sürüyor.



Ons altın, yeni haftada 2 bin 910 dolar civarında işlem görüyor.



Gram altın, 3 bin 418 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 5 bin 600 lira sınırında el değiştiriyor.



ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan gelen çoğu mala uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergilerini bir ay ertelemesine rağmen, Kanada'nın misilleme gümrük vergileri yürürlükte kaldı. ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergileri ise yürürlüğe girdi.



Fox News'e verdiği mülakatta Trump, ekonominin resesyonla mı yoksa yükselen enflasyonla mı karşı karşıya olduğunu söylemeyi reddederek yatırımcıların tedirginliğini artırdı.



Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomide artan belirsizliğe rağmen faiz oranlarını düşürmek için acele etmelerine gerek olmadığını vurguladı.



Yatırımcılar bu hafta ABD enflasyon verilerini izleyecek. Enflasyon verisinden Fed'in para politikasına dair ipuçları aranacak.