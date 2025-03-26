Altında güvenli liman talebi sürüyor

Altına güvenli liman talebi sürerken, ons altın 3 bin 20 dolar ile rekor seviyelere yakın seyretti.



Altın fiyatlarında, ABD'nin yaklaşan karşılıklı gümrük vergilerinin yarattığı belirsizlik ortamı etkili oldu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı gümrük vergisi planlarının 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni vergi planının öncekilere göre daha hedefli ve sınırlı olması bekleniyor.



Diğer taraftan yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın dikkate aldığı öncü enflasyon verisine odaklandı. ABD'de kişisel tüketim harcamaları verisi cuma günü açıklanacak. Göstergeden para politikasına dair ipuçları aranacak.



Jeopolitik tarafta ise Ukrayna-Rusya savaşı ve Ortadoğu'da gelişmeler izleniyor.



ABD öncülüğündeki barış görüşmelerinde Ukrayna ve Rusya, denizde ve enerji hedeflerine yönelik saldırıları durdurmak için anlaştı.



GRAM ALTIN KAÇ LİRA?



Gram altın, ons altın ve dolar/TL'nin yatay seyrinin etkisiyle önemli bir fiyatlama gerçekleştirmedi.



Altının gram fiyatı, bugün 3 bin 693 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek altın ise 6 bin 64 liradan işlem görüyor.