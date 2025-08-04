Altında kar satışı... Yatırımcılar merak ediyor

Altın fiyatları, yatırımcıların Cuma günü güvenli liman talebi ve faiz indirimine yönelik artan bahislerin etkisiyle iki ayın en yüksek artışını kaydetmesinin ardından kâr satışıyla bugün ons başına yaklaşık 3345 dolara geriledi.



ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta, 7 Ağustos'ta yürürlüğe girecek şekilde düzinelerce ülkeden ithalata yüzde 10 ile yüzde 41 arasında değişen yeni gümrük vergileri açıkladı ve bu da küresel ticaret gerginliğini yeniden alevlendirdi.



Ekonomik endişelere ek olarak, Temmuz ayında ABD'de istihdam artışı beklenenden zayıf gerçekleşti ve bu da işgücü piyasasında olası çatlaklara işaret etti. Bu durum, Federal Rezerv'in Eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığını tekrar gündeme getirdi ve piyasalar artık bu hamleye yüzde 81 olasılık veriyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3363 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3345 dolar, en yüksek de 3365 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3361 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4396 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4374 lira, en yüksek de 4402 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4395 liradan alıcı buluyor.