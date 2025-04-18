Altında kâr satışı: Zirveden döndü

Altın fiyatları, küresel ticarette düşen tansiyon ve yatırımcıların kâr satışlarının etkisiyle zirve seviyelerden geriledi.



Altın, Paskalya Tatili sebebiyle ABD ve Avrupa'da bugün piyasaların kapalı olması nedeniyle dar bir aralıkta işlem gördü.



Dün 3 bin 358 dolar ile rekor kıran ons altın, yeni günde 3 bin 300 doların altında fiyatlandı.



ABD, Japonya ve İtalya arasındaki ticaret görüşmeleri piyasalarda gerilimi düşürdü.



ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini artırmaya devam etme konusunda isteksiz olduğunu söyledi. Trump, Pekin’in bir anlaşma sağlamak amacıyla defalarca temasa geçtiğini ileri sürdü.



Çin, belirli koşullar altında ticaret görüşmelerine devam etmeye istekli olduğunu duyurdu.



Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, gümrük tarifeleri nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını ayarlamadan önce daha fazla netlik için bekleyeceğini açıklamıştı.



Trump, Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda çok geç kaldığını belirterek, işine son verilmesini talep etti.



GRAM ALTIN KAÇ LİRA?



Gram altın, bugün 4 bin 69 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6 bin 656 liradan el değiştiriyor.