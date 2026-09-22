Altında kritik saatler. Trump ve Pezeşkiyan zirvesi altını nasıl etkileyecek?

Altın fiyatları ons başına 4 bin 350 doların üzerine çıkarak, düşen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini ve faiz artırımı beklentilerini azaltmasıyla önceki seanstaki kayıplarını telafi etti.

Petrol fiyatları, Ortadoğu çatışmasını sona erdirmek için artan diplomatik çabalar ve bölgeden devam eden enerji akışına dair işaretler nedeniyle dört seans üst üste düşüş gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün New York'ta BM Genel Kurulu'na hitap etmesi ve İran Cumhurbaşkanı Pezeshkian ile görüşmesi bekleniyor. Düşük petrol fiyatları, enflasyon baskılarını hafifletmeye yardımcı olarak, Fed'in ek faiz artırımı beklentilerini azaltıyor.

Bununla birlikte, Fed yetkililerinden gelen şahin yorumlar, geçen hafta üç yıl sonra yapılan ilk faiz artırımının ardından ABD faiz oranlarının daha sıkı bir görünümde olacağına dair beklentileri güçlendirdi.

Altın ayrıca, merkez bankası alımlarının sürdürülmesi, yüksek jeopolitik belirsizlik ve mali sürdürülebilirlik ve para değer kaybına ilişkin endişeler de dahil olmak üzere güçlü uzun vadeli temellerden yararlanmaya devam ediyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 348 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 339 dolar, en yüksek de 4 bin 376 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 344 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 814 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 811 lira, en yüksek de 6 bin 867 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 818 liradan alıcı buluyor.