Altında rekor serisi sürecek mi?

Altın fiyatları, yeni haftaya zirveye yakın başladı. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde pozitif işlem gördü.



Güne 2 bin 935 dolar civarında başlayan ons altın, sabah saatlerinde 2 bin 944 dolara kadar yükseldi.



Ons altın, yıl başından itibaren yüzde 12 artış gösterdi. İç piyasada gram altın ise son 50 günde yüzde 15 arttı.



Altındaki yükselişte, güçlü güvenli liman talebi etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret gerilimlerini tırmandırabilecek gümrük vergisi planlarına ilişkin endişeler değerli metale destek verdi.



Gram altın, haftaya 3 bin 446 lira civarında başladı. Çeyrek altın ise 5 bin 664 liradan el değiştirdi.



Geçen hafta ABD'den gelen veriler, ülkede iş faaliyetlerinin yavaşladığını ve tüketici güveninin azaldığını ortaya koydu.



Bu hafta yatırımcılar, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları endeksini (PCE) takip edecek. Kritik veri cuma günü açıklanacak ve Fed'in para politikasına ilişkin ipucu verecek.