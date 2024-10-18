Altında rekor serisi sürüyor | Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 18 Ekim 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yaklaşan ABD seçimleri, faiz indirimi beklentileri ve Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle rekor serisini sürdürdü.



Ons altın, ilk kez 2.700 dolar seviyesini aştı. Altının ons fiyat, yüzde 0,65 yükselerek 2.710 dolar seviyesinde işlem gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.982 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.877 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



ABD'de seçimler 5 Kasım'da gerçekleşecek. Seçim öncesi son anketlerde başkan adayları Donald Trump ile Kamala Harris arasında fark kapandı. Trump, uzun bir süre anketlerde geride kalıyordu.



Trump'ın kazanabileceği beklentilerinin artması ise dolara destek sağladı. Trump'ın uygulayacağı vergi ve göç politikalarının enflasyonu yükselteceği düşünülüyor. Bu durum, altının da yeni tarihi zirveye yükselmesine destek sağladı.



ABD'de dün açıklanan perakende satışlar geçen ay yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 12 Ekim ile biten haftada 241 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.



Piyasalar, Fed'in yılın geri kalan iki toplantısında faizleri yüzde 73,6 olasılıkla 50 baz puan düşüreceğini fiyatlıyor. Bu olasılık, dün yüzde 85.6 olarak fiyatlanıyordu.



İsrail, Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sinvar'ın öldürüldüğünü ancak Gazze'deki savaşın sona ermediğini söyledi. Hizbullah da İsrail'e karşı yeni bir aşamaya geçildiğini ve tansiyonun yükseleceğini açıkladı.

