Altında rekor üstüne rekor | Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 20 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

Ons altın, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi ile Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle rekor tazeledi.



Ons altın, yüzde 1,1 artışla 2.618 dolara kadar yükselerek rekor kırdı.



Altın fiyatlarında yükselişte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz indiriminin etkileri devam etti. Ortadoğu'da artan gerilimden kaynaklı güvenli liman talebinde artış görüldü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.873 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın da 4.699 Türk Lirası ile rekor tazeledi.



ABD'de faiz indirimlerinin devam etmesi öngörülürken, yatırımcılar ekonomide büyümenin devam edeceğini bekliyorlar.

İşsizlik maaşı başvurularının beklenilenden güçlü olması da istihdam piyasasının sağlıklı olduğu görüşüne destek sağladı.



Piyasalar, Fed'in kasımda yeniden 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gideceğini ve faizleri yıl sonuna kadar toplam 73 baz puan düşüreceğini fiyatlıyorlar.



Faizlerin 2025 sonuna kadar Fed'in nötr olarak değerlendirdiği düşünülen yüzde 2,85 seviyesinde olacağı öngörülüyor.



Japonya Merkez Bankası da (BoJ) politika faizini yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

KÜRESEL GELİŞMELER



İsrail ile Hizbullah arasında çatışmalar tırmandı. İsrail'e ait savaş uçakları yaklaşık bir yıldır süren savaşta Lübnan'a yönelik en yoğun saldırıları gerçekleştirdi.



Hava saldırıları, Hizbullah mensuplarının üzerlerinde taşıdıkları çağrı cihazları ve telsizlere yönelik saldırının ardından geldi.



Lübnan ve Hizbullah'ın İsrail'i sorumlu tuttuğu patlamalarda 37 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 3 bin kişi de yaralandı.



Hizbullah lideri Hasan Nasrallah dün yaptığı açıklamada Salı ve Çarşamba günü gerçekleşen saldırıların "katliam" olduğunu ve savaş ilanı anlamına geldiğini söylemişti.