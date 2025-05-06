Altında risk iştahı arttı

Altın fiyatları tarifelerdeki belirsizlik ortamı nedeniyle yükseliş sergiliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiye ilişkin ne yapacağına dair belirsizlik risk iştahını artırıyor ve altın fiyatları güçleniyor.



ABD Merkez Bankası Fed'in yarın açıklayacağı ve muhtemelen sabit tutması beklenen faiz oranı sonrasında Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a yüklenebileceği ihtimali de altına olan talebi artırdı.



Küresel ticaret üzerinde büyük etkileri olan ve dev şirketleri mali tahmin yapmakta zor duruma sokan tarifeler altını destekliyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3336 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3323 dolar, en yüksek de 3386 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3363 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4134 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4121 lira, en yüksek de 4204 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4172 liradan alıcı buluyor.



KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN



Kapalıçarşı'da gram altın 4198 liradan alınırken 4253 liradan satılıyor.



Çeyrek altın 6876 liradan alınırken 6939 liradan satılıyor.