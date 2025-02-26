Altında sınırlı düzeltme

Rekor üzerine rekor altın fiyatlarına düzeltme geldi.



Dünkü seansta yüzde 2'nin üzerinde düşüş yaşayan altın fiyatları, dipten gelen alımların etkisiyle 2 bin 920 dolar civarında dengelendi.



Altın fiyatları, dün 2 bin 953 dolarlık rekor seviyeden 2 bin 888 dolara kadar çekilmişti.



Gram altın 3 bin 425 lira, çeyrek altın 5 bin 611 liradan el değiştirdi.



Analistler, söz konusu düşüşü kâr satışı olarak yorumladı.



Sarı metal, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi ve dış politika kararlarına ilişkin endişelerin etkisiyle yukarı yönlü eğilimini korudu.



Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik vergileri onaylamasının ardından bakır tarifelerinin incelenmesi için karar imzaladı.



Diğer taraftan altın destekli borsa yatırım fonlarına geçen hafta net girişler 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



ABD'den gelen ekonomik veriler ise Fed'den bu yıl 25 baz puanlık iki faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.



Analistler, Trump'ın gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyonist risklerin Fed'in para politikasını etkileyebileceğine dikkat çekti.