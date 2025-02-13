Altında son durum: Rekor serisi sürecek mi?

Altın fiyatları, küresel ticaretteki belirsizlikler ve ABD enflasyon verilerinin ardından rekor seviyeye yakın seyretti.



Ons altın, güne yüzde 0,5 artışla 2 bin 918 dolardan başladı. Altının ons fiyatı salı günü 2 bin 940 dolar ile rekor kırmıştı.



Gram altın, 3 bin 390 Türk Lirası civarında el değiştirdi. Çeyrek altın ise 5 bin 574 Türk Lirası'ndan fiyatlandı.



ABD'de enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı. Enflasyon rakamları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin temkinli duruşunu güçlendirdi. Veri sonrası faiz indirimi beklentileri aralık ayına ötelendi.



Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ne yaptığı sunumda "Bugünkü enflasyon verisi, hedefe yakın olduğumuzu ancak henüz ulaşmadığımızı gösteriyor" dedi.



Beyaz Saray, Trump'ın hafta başında çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirme kararının ardından, karşılıklı gümrük vergilerinin perşembe günü açıklanabileceğini duyurdu.



Bu hamlenin Çin mallarına yüzde 10, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata ise yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını içeren mevcut tarifelerin üzerine inşa edilmesi bekleniyor.



Powell, tarifelerle ilgili yetkinin ABD Başkanı ile Kongre'de olduğunu ve Ticaret Bakanlığı'nın da bazı alanlarda konuya dahil olduğunu ifade ederek, Fed'in tarifeleri belirleme konusunda rolü bulunmadığını dile getirdi.