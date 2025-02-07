Altında tarım dışı istihdam fiyatlaması

Altın fiyatları, ABD istihdam verilerinin ardından dalgalandı.



ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında 143 bin ile beklentilerin altında kaldı. Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4'e geriledi.



Kritik veri sonrası ilk tepkilerde ons altın, 2 bin 853 dolara kadar geriledi. Bu seviyeden gelen alımların etkisiyle toparlanan altın, 2 bin 866 dolarda dengelendi. Altının ons fiyatı, çarşamba günü 2 bin 882 dolar ile rekor kırmıştı.



Gram altın, verinin ardından 3 bin 314 Türk Lirası ile rekor seviyeye yakın işlem gördü. Çeyrek altın ise 5 bin 437 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.



Diğer yandan son günlerde sarı metalin yükselişinde merkez bankası alımlarının hızlanması, küresel ticaret gerilimleri ile faiz indirimine yönelik belirsizlikler etkili oldu.



Çin, önümüzdeki haftadan itibaren ABD enerji ürünlerine ek gümrük vergisi uygulamasını başlatacak. Çin'in misillemesi Trump'ın yüzde 10'luk gümrük vergisinin ardından geldi.



Trump'ın Gazze planı da Ortadoğu'da gerilimi tırmandırdı. Trump, "İsrail çatışmalar bitince Gazze'yi ABD'ye devredecek" dedi. Trump'ın bu açıklaması, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin ardından geldi.