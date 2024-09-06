Altında tarım dışı istihdam hareketliliği | Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 6 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, tarım dışı istihdam verilerinin ardından yükseliş kaydetti.



Ons altın, yüzde 0,4 artışla 2.526 dolara kadar yükseldi.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.759 Türk Lirası civarında el değiştirdi. Çeyrek altın, 4.511 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Eylül tarihinde gerçekleştireceği toplantı öncesi en kritik olarak görülen veri açıklandı.



ABD'de tarım dışı istihdam 142 bin ile beklentilerin altında geldi. Beklentiler istihdamın 162 bin artış göstermesi yönündeydi.



Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,3'ten 4,2'ye geriledi. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi.



İstihdam verileri sonrası Fed'in bu ay 50 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler arttı.



Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ADP Araştırma Enstitüsü'nün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin özel sektör istihdamı ağustosta 99 bin kişi ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede arttı.

