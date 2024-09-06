Altında tarım dışı istihdam hareketliliği | Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 6 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, tarım dışı istihdam verilerinin ardından yükseliş kaydetti.
Ons altın, yüzde 0,4 artışla 2.526 dolara kadar yükseldi.
Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.
Gram altın, 2.759 Türk Lirası civarında el değiştirdi. Çeyrek altın, 4.511 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Eylül tarihinde gerçekleştireceği toplantı öncesi en kritik olarak görülen veri açıklandı.
ABD'de tarım dışı istihdam 142 bin ile beklentilerin altında geldi. Beklentiler istihdamın 162 bin artış göstermesi yönündeydi.
Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,3'ten 4,2'ye geriledi. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi.
İstihdam verileri sonrası Fed'in bu ay 50 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler arttı.
Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ADP Araştırma Enstitüsü'nün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin özel sektör istihdamı ağustosta 99 bin kişi ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede arttı.
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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