Altında Trump baskısı

Altın fiyatları, ABD-Kolombiya geriliminin etkisiyle düşüş kaydetti.



Ons altın, dolardaki toparlanmanın etkisiyle yüzde 0,51 geriledi ve 2 bin 760 doların altına indi. Dolar endeksi, yüzde 0,3 artışla yeniden 108 bandına yaklamış durumda.



Gram altın, 3 bin 162 Türk Lirası'ndan işlem gördü. Çeyrek altın ise 5 bin 181 Türk Lirası'ndan alıcı buldu.



Piyasalar haftaya ABD-Kolombiya gerilimi ile başladı. ABD, suça karışmış göçmenleri sınır dışı etme kararını uygulamaya koydu. Göçmenleri taşıyan iki uçak Kolombiya tarafından geri çevrildi.



Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya'dan gelen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını, bir hafta sonra bu oranı yüzde 50'ye yükselteceklerini açıkladı.



Trump'ın tehdidinin ardından Kolombiya'nın göçmenleri taşıyan uçaklarını kabul ettiği bildirildi.



Öte yandan bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı bekleniyor. Trump'ın politikalarının enflasyonist etkiye yol açacağı beklentileri güçlenirken, Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Trump, Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi çağrısında bulunmuştu.