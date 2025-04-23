Altında Trump düşüşü

Altın, küresel ticaret ve Fed'in bağımsızlığı ile ilgili endişelerin hafiflemesiyle zirve seviyelerden geriledi.



Güne düşüşle başlayan ons altın, yüzde 1,38 değer kaybıyla 3 bin 330 dolara indi. Altının ons fiyatı, dün 3 bin 517 dolar ile rekor kırmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret ve Fed Başkanı Powell ile ilgili açıklamaları, piyasalardaki gerilimi düşürdü.



Trump, gümrük tarifeleri konusunda Çin'e karşı sert oynamayacağı mesajını verirken, "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." dedi.



Amerikan Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştiri tonunu da düşüren Trump, merkez bankasının faiz oranlarını daha hızlı düşürmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğramasına rağmen, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma niyetinde olmadığını söyledi.



ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile ticaret geriliminde soğuma beklediğini belirterek, uzun süreli tarife krizini sürdürülemez olarak nitelendirdi.



Trump'ın açıklamaları sonrası güvenli liman varlıklarda kayıplar gözlendi. Buna rağmen altın yıl başından itibaren yüzde 30 değer kazanmış durumda.



GRAM ALTIN KAÇ LİRA?



Gram altın, bugün 4 bin 95 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6 bin 724 liradan alıcı buluyor.