Altında vergi bilinmezliği... Trump "yok" dedi, gümrük sınıflandırma yaptı

Altın fiyatları ons başına 3350 dolar civarında seyrederken, yatırımcılar son TÜFE verilerinin ardından Federal Rezerv'in faiz görünümüne odaklandı. Temmuz ayına ait manşet enflasyon, yüzde 2,8'lik tahminin altında kalarak yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseldi.



Veriler, tarife kaynaklı enflasyona ilişkin endişeleri hafifletti, Eylül ayında 25 baz puanlık bir Fed faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi ve getiri sağlamayan külçe altının cazibesini artırdı. Dikkatler şimdi, ÜFE, haftalık işsizlik başvuruları ve perakende satışlar da dahil olmak üzere yaklaşan yayınlara çevrildi.



TRUMP YOK DEDİ, GÜMRÜK SINIFLANDIRDI



Bu arada, yatırımcılar çelişkili sinyallerin ardından altın ithalatının tarife durumuyla ilgili netlik bekliyor. Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump herhangi bir vergi uygulanmayacağını söyledi, ancak geçen hafta Gümrük ve Sınır Koruma, 1 kilo ve 100 onsluk altın külçelerini, onları tarifelere tabi tutan bir gümrük kodu altında sınıflandırarak piyasaları şaşırttı.



ABD, Çin'e yönelik gümrük ateşkesini 90 gün uzatarak gerginliği azaltırken, yatırımcılar Ukrayna savaşını sona erdirmeyi amaçlayan ABD-Rusya görüşmelerini bekliyor.



ONS ALTIN



Ons altın güne 3350 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3342 dolar, en yüksek de 3354 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3349 dolardan işlem geçiyor.



GRAM ALTIN



Gram altın güne 4383 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4380 lira, en yüksek de 4395 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4389 liradan alıcı buluyor.