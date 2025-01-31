Altında yeni rekor

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehdidinin ardından rekor kırdı.



ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere 1 Şubat'ta yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.



Trump, bu ülkelerden ithal edilen petrole tarife uygulanıp uygulanmayacağına bu gece karar vereceklerini belirtti.



Trump'ın tarife planı ticaret savaşları ve ekonomik yavaşlama korkularını körükledi.



Ons altın, 2 bin 800 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Altının pozitif performansı bu ay yaklaşık yüzde 7'yi buldu.



Ons altının performansı gram tarafında da yükselişi getirdi. Gram altın 3 bin 223 TL ile rekor yeniledi. Çeyrek altın ise 5 bin 256 TL'ye çıktı.



Öte yandan önde gelen merkez bankalarının para politikası kararları da altını destekledi.



Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi faizleri düşürerek daha fazla indirim için alan bırakırken, Kanada Merkez Bankası niceliksel sıkılaştırmaya son verdi.