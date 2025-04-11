Altında yeni rekor

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasında artan ekonomik gerilimin etkisiyle rekor kırdı.



Ons altın, haftanın son işlem gününde 3 bin 200 doları aştı.



ABD, Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 145'e yükseltti.



Bu durum, iki büyük ekonomi arasında yoğunlaşan ticaret anlaşmazlığının potansiyel ekonomik etkilerine ilişkin endişeleri tetikledi.

Gümrük vergilerine yönelik belirsizlikler güvenli liman varlıklara yönelik talebi artırdı.



ENFLASYON GÖLGEDE KALDI



İki büyük ekonomi arasındaki tarife kavgası, ABD'nin 90 günlük erteleme kararı ve beklentilerden iyi gelen enflasyon verisini gölgede bıraktı.



ABD'de tüketici fiyatları, mart ayında yıllık enflasyon yüzde 2,4 ile beklentilerin altında geldi. Ülkede enflasyon aylık periyotta ise Mayıs 2020'den bu yana ilk kez geriledi.



Enflasyon verisinin ardından Amerikan Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimi beklentileri yükseldi. Yatırımcılar faiz indirimi tahminlerini yıl sonuna kadar yüzde 1'e çıkardı.



Analistler, gümrük tarifelerinin enflasyon risklerini yukarı yönlü etkilediğine dikkat çekti.



GRAM ALTIN KAÇ LİRA?



Ons altındaki yükselişe paralel bir performans sergileyen gram altın, 3 bin 946 lirayı gördü. Çeyrek altın ise 4 bin 420 liranın üzerine çıktı.