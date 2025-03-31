Altında yeni rekor: 3 bin 110 doları aştı

Altın fiyatları, küresel ticaret savaşları endişesiyle rekor kırdı.



Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3 bin 110 doları aşarak rekor kırdı. Altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 18 artış kaydetti.



ABD'de Donald Trump'ın karşılıklı tarifelerinin 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. ABD basınında yer alan haberlerde, vergi düzenlemesinden bazı sektörleri muaf tutulabileceği belirtiliyor.



Ayrıca Trump, Rusya'nın Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarını engellemesi halinde Rus petrolüne yüzde 25-50 oranında ikincil gümrük vergisi uygulayacağı uyarısında bulundu. İran'ı ise nükleer bir anlaşmaya varamaması halinde ek gümrük vergileri ve bombardımanla tehdit etti.



Diğer taraftan ABD'den gelen ekonomik veriler de güvenli liman varlıklara talebi artırdı. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi şubat ayında beklentileri aştı.



Cuma günü açıklanan Çekirdek PCE, aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 2,8 yükseldi. Verinin ardından ABD borsaları başta olmak üzere riskli varlıklarda satışlar hızlandı.



San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, bu yıl iki faiz indirimi beklentilerine olan güveninin azaldığını dile getirdi.



Goldman Sachs, geçen hafta altın fiyatına yönelik beklentisini 3 bin 300 dolara yükseltmişti.