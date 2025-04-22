Altında yeni rekor: Çeyrek altın 7 bin lirayı aştı

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan Merkez Bankası'na (Fed) yönelik eleştirileri ve küresel ticaretteki gerilimin etkisiyle rekor kırmaya devam etti.



Güne yükselişle başlayan ons altın, yüzde 1,6 değer kazanarak 3 bin 495 doları gördü. Altın nisan ayının başından itibaren yüzde 11, yılbaşından itibaren yüzde 32 değer kazandı.



Altının soluksuz yükselişinde güvenli liman alımları etkili oldu.



Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik son çıkışında, Fed’in faiz oranlarını derhal düşürmek için harekete geçmemesi halinde ABD ekonomisinin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu.



ABD para politikasındaki siyasallaşma eğilimi, Fed'in güvenilirliğini zedeleme ve yatırımcıların ekonomiye olan güvenini sarsma potansiyeline ilişkin endişeleri artırdı.



ABD yönetiminin Powell'ı görevden alma seçenekleri üzerinde çalıştığı belirtildi.



GRAM VE ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?



Ons altındaki yükselişe paralel gram ve çeyrek fiyatlarında da rekor seviyeler görüldü. Gram altın, 4 bin 300 lirayı test etti. Çeyrek altın tarihinde ilk kez 7 bin lirayı aştı.

