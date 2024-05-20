Altın fiyatları, ABD'de enflasyondaki yavaşlamanın Fed'in yakın zamanda politika faizini düşürebileceği beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından tarihi zirveye yükseldi. Gümüş de 11 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gördü.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1,36 yükselişle 2,448 dolar seviyesinde işlem gördü. Gümüşün ons fiyatı ise 30 doların üzerindeki seyrini sürdürdü.
Gram ve çeyrek altın fiyatları ise hem ons altın hem de dolar/TL'deki fiyatlamalarda etkilendi.
Gram altın, haftanın ilk işlem gününe 2.533 lira civarında başladı. Çeyrek altın ise 4.137 lira civarında alıcı buldu.
Piyasalar, ABD ve Çin'den gelen pozitif gelişmelerden etkilenirken, İran'ı sarsan helikopter kazasını yakın takibe aldı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, helikopter kazasında hayatını kaybetti.
BEKLENTİLER İKİ YILIN ZİRVESİNDE
Çin'in gayrimenkul sektöründe yaşanan krize çözmek için attığı en kapsamlı adımların ardından büyük merkez bankalarının faiz indirimine başlayacağı beklentileriyle iki yılın zirvesine yükseldi.
Çin Merkez Bankası, 2021 yılından bu yana kriz yaşayan inşaat şirketleri ve gayrimenkul sektörünü desteklemek için 138 milyar dolar büyüklüğünde ek finansman imkanı sağlarken, konut kredisi almak için şartlar gevşetildi ve yerel yönetimlerin konut satın alacağı açıklandı
ECB ÜYESİNDEN HAZİRAN VURGUSU
Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilisi Isabel Schnabel, merkez bankasının haziran ayında faizleri indirebileceğini belirtti. Schnabel, faiz indirimi konusunda temkinli davranılması gerektiğine vurgu yaptı.
Bu hafta merkez bankası yetkililerinin para politikasına ilişkin konuşmaları, toplantı tutanakları ve Nvidia bilançosu yakından izlenecek.
Dolar endeksi, yüzde 0,06 düşüşle 104 civarına geriledi.
Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?
Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.
KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?
Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.
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