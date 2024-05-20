İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü Haberi Görüntüle

Altın fiyatları, ABD'de enflasyondaki yavaşlamanın Fed'in yakın zamanda politika faizini düşürebileceği beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından tarihi zirveye yükseldi. Gümüş de 11 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1,36 yükselişle 2,448 dolar seviyesinde işlem gördü. Gümüşün ons fiyatı ise 30 doların üzerindeki seyrini sürdürdü.



Gram ve çeyrek altın fiyatları ise hem ons altın hem de dolar/TL'deki fiyatlamalarda etkilendi.



Gram altın, haftanın ilk işlem gününe 2.533 lira civarında başladı. Çeyrek altın ise 4.137 lira civarında alıcı buldu. Piyasalar, ABD ve Çin'den gelen pozitif gelişmelerden etkilenirken, İran'ı sarsan helikopter kazasını yakın takibe aldı.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

5 soruda helikopter kazası: Reisi'nin ölümü hakkında ne biliyoruz? Haberi Görüntüle

BEKLENTİLER İKİ YILIN ZİRVESİNDE



Çin'in gayrimenkul sektöründe yaşanan krize çözmek için attığı en kapsamlı adımların ardından büyük merkez bankalarının faiz indirimine başlayacağı beklentileriyle iki yılın zirvesine yükseldi.



Çin Merkez Bankası, 2021 yılından bu yana kriz yaşayan inşaat şirketleri ve gayrimenkul sektörünü desteklemek için 138 milyar dolar büyüklüğünde ek finansman imkanı sağlarken, konut kredisi almak için şartlar gevşetildi ve yerel yönetimlerin konut satın alacağı açıklandı



ECB ÜYESİNDEN HAZİRAN VURGUSU



Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilisi Isabel Schnabel, merkez bankasının haziran ayında faizleri indirebileceğini belirtti. Schnabel, faiz indirimi konusunda temkinli davranılması gerektiğine vurgu yaptı.



Bu hafta merkez bankası yetkililerinin para politikasına ilişkin konuşmaları, toplantı tutanakları ve Nvidia bilançosu yakından izlenecek.



Dolar endeksi, yüzde 0,06 düşüşle 104 civarına geriledi.