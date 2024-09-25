Altında yeni rekor: Gram altın gözünü 3 bin liraya dikti | 25 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, faiz indirimlerinin devam edeceği beklentilerinin etkisiyle rekor serisini sürdürdü.



Ons altın, haftanın üçüncü işlem gününde 2.670 dolara kadar yükselere rekor kırdı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.919 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın da 4.777 Türk Lirası'na kadar yükseldi.



Yatırımcılar faiz indirimlerine ilişkin yeni sinyaller bakliyorlar. Bu yıl ABD Merkez Bankası'nın (Fed) üç çeyrek puandan fazla gevşemesine yönelik ihtimaller arttı.



ABD tüketici güven endeksi ağustosta revize edildiği 105,6 seviyesinden beklenmedik şekilde 98,7'ye geriledi. Düşüş, Ağustos 2021'den bu yana görülen en büyük düşüş oldu.



Dün açıklanan tüketici güven endeksinin ardından Fed'in bir sonraki toplantıda yeniden alışılmıştan büyük faiz indirimine gitmesine yönelik beklentiler yükseldi.



Fed'in kasımda yeniden 50 baz puan büyüklüğünde bir faiz indirimine gitmesi olasılığı yüzde 60,4'e yükseldi. Bu olasılık dün yüzde 53 seviyesindeydi.

