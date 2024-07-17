Altında yeni rekor | Gram altın kaç lira? 17 Temmuz 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamaların ardından eylülde faiz indirimi beklentilerinin artmasından destek alarak tarihi zirveye yükseldi.



Ons altın, bugün 2.480 dolara kadar yükselerek rekor kırdı.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altındaki yükselişten olumlu etkilendi.



Gram altın, 2.624 Türk Lirası ile rekor tazeledi. Çeyrek altın ise 4.345 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.

FAİZ İNDİRİMİ FİYATLANIYOR



Piyasalar küresel ölçekte faiz indirimlerine hazırlanıyor.



Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, enflasyonun ılımlı seyrini sürdürmesi halinde faiz oranlarını bu yılın sonlarında düşürmenin uygun olacağını söyledi.



Fed Başkanı Jerome Powell, son zamanlarda açıklanan enflasyon verilerinin, tüketici fiyatlarının kontrol altına alınıyor olduğuna yönelik güveni biraz artırdığını söylemişti.

EURO DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAZANDI



Euro Bölgesi'nde enflasyon haziran ayında beklentilere paralel yıllık bazda yüzde 2,5 seviyesinde belirlendi.



Euronun dolar karşısında yükselişi devam etti. Parite, 1,093 ile marttan bu yana en yüksek seviyesini gördü.



ABD'de 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirileri dört ayın dip seviyesine geriledi.



Piyasalarda eylülde faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, 2025 yılı ocak ayının sonuna kadar iki faiz indirimi daha bekleniyor.



TRUMP'TAN POWELL AÇIKLAMASI



ABD'de başkan adayı Trump, seçimi kazanması halinde görev süresi sona ermeden Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayacağını duyurdu.



Trump, Hazine Bakanlığı için JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'u düşüneceğini açıkladı.