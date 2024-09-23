Altında yeni rekor | Gram altın kaç lira? 23 Eylül 2024 altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, Fed'in faiz indirimi ve Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilimin etkisiyle rekor tazeledi.



Ortadoğu'daki jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman olarak görülen varlıklara talep arttı.



Ons altın, günün ilk işlemlerinde 2.631 dolar ile tarihi zirveyi gördü.



Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.



Gram altın, 2.880 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın da 4.728 Türk Lirası'na kadar yükseldi.